Roma, 58enne obeso muore dopo intervento chirurgico per dimagrire

Era arrivato a pesare 150 chili, troppi per condurre una vita normale. Per questo un 58enne romano ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico di resezione gastrica in una clinica di Roma. In sala operatoria ha avuto un attacco cardiaco che ha provocato il coma e dopo tre settimane la morte. I familiari hanno sporto denuncia e la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.