Roma, 42enne gambizzato in strada

Un uomo è stato gambizzato nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima sia stata raggiunta da almeno tre colpi di pistola mentre era in auto in via dell'Archeologia.