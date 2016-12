Roma, 39enne morto per droga-alcol

20:50 - Un uomo di 39 anni è stato trovato morto in un appartamento del quartiere Appio a Roma. L'ipotesi è che sia deceduto per un mix di alcol e cocaina, ma si attendono gli esiti dell'autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai genitori che non riuscivano a rintracciare il figlio: all'arrivo dei soccorsi c'era anche il proprietario di casa. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo sia deceduto nella notte.