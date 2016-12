Roma, 33enne cinese aggredita con l'acido: gravi ustioni a viso e braccia

Una cinese di 33 anni è stata aggredita in strada a Roma da due persone che le hanno gettato del liquido corrosivo addosso, probabilmente dell'acido. La donna, fuori pericolo di vita, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sant'Eugenio con ustioni di terzo grado sul volto e sulle braccia. Gli aggressori, non ancora identificati, hanno agito intorno alla mezzanotte in via Bartolomeo Colleoni, nel quartiere Prenestino.