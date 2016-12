Roma, 32enne uccide il padre a coltellate e si costituisce

Un 32enne di Roma ha colpito più volte con un'arma da taglio il padre e, dopo aver cercato inutilmente di soccorrerlo, è sceso in strada. Si è avvicinato ad una pattuglia della polizia, che in quel momento stava effettuando un posto di controllo, raccontando quanto appena avvenuto. Fermato è stato accompagnato in commissariato. Nella casa dell'uomo, in zona Borgo, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della vittima, di 66 anni.