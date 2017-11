Roma, 29enne uccide la madre e poi si impicca

Un ragazzo di 29 anni e la madre 62enne sono stati trovati morti in serata a Montorio romano, vicino a Roma. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. L'ipotesi al momento è quella di omicidio-suicidio. Dalle prime informazioni sembra che il 29enne abbia prima ucciso la madre e poi si sia impiccato. Sembra avesse problemi psichici.

Montorio romano è un piccolo comune in provincia di Roma che conta meno di 2mila abitanti. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane abbia strangolato la madre e si sia poi impiccato. Resta ancora da chiarire il movente dell'omicidio-suicidio.



A dare l'allarme, da Roma, è stata la figlia della 62enne che ha contattato i carabinieri spiegando che da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con la madre e con il fratello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nerola e della compagnia di Monterotondo, il 118 e i vigili del fuoco. Entrati nell'appartamento la macabra scoperta. I militari hanno trovato il cadavere della donna, una moldava di 62 anni, disteso sul letto della propria camera. Mentre il figlio, anche lui moldavo, impiccato con una corda legata a una trave al piano superiore.



Sembra che il giovane soffrisse di crisi depressive. Ancora da chiarire se ci sia un movente dietro al gesto e se sia avvenuto al culmine di una lite. Da stabilire, inoltre, quando siano deceduti.