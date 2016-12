Roma, 15enne travolto da convoglio della metro: è grave

Il 15enne era cosciente al momento dell'arrivo in ospedale: avrebbe riportato un trauma toracico e lesioni a una mano. "E' giunto questa mattina al pronto soccorso del Bambino Gesù un ragazzo di 15 anni, trasportato come soccorso primario dalla Fermata Metro Eur Fermi in seguito a precipitazione sulle rotaie - scrive in una nota l'ospedale. - Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi con grave trauma maxillofacciale e toracico. Attualmente è ricoverato in rianimazione nell'Area Rossa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA). Ha in atto un supporto rianimatorio avanzato in ventilazione meccanica. Le condizioni sono gravi e la prognosi è riservata".



La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento: il 15enne potrebbe essere scivolato sui binari della metro a causa del pavimento della banchina bagnato. Questo, stando ai filmati e ad alcune testimonianze, la prima ricostruzione dei fatti.