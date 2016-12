Roma, 11 chihuahua spariti nel nulla L'ombra del racket dei trafficanti

Undici chihuahua spariti tra Roma e Fregene negli ultimi venti giorni. Ormai all'ipotesi di una fuga non crede più nessuno e si allunga l'ombra del racket. L'ipotesi è che dietro alle sparizioni ci siano trafficanti di animali, pronti a utilizzare le cagnoline in qualche allevamento illegale, per far nascere cuccioli e venderli fuori mercato.