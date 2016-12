Rohani incontra il Papa: "Preghi per me" Francesco: "Iran fondamentale per la pace"

"Le chiedo di pregare per me ", la visita in Vaticano "mi ha fatto un vero piacere" e "le auguro buon lavoro". Così il presidente iraniano Hassan Rohani ha salutato Papa Francesco dopo l'udienza privata durata circa 40 minuti. Dopo l'incontro il Pontefice ha regalato a Rohani una medaglia raffigurante San Martino e due copie dell'enciclica "Laudato si'" sulla protezione del creato.

In cambio, il leader iraniano ha donato al Pontefice un tappeto fatto a mano e proveniente dalla città di Qom e un libro con preziose miniature. Accompagnando Rohani e il suo seguito al termine dell'udienza, Papa Francesco ha detto al suo ospite: "La ringrazio tanto per questa visita e spero nella pace ". "Iran fondamentale per la pace" - Nel comunicato della sala stampa della Santa Sede si ripercorre il colloquio tra Rohani e Francesco: "Si sono evidenziati i valori spirituali comuni e si è poi fatto riferimento al buono stato dei rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Islamica dell'Iran, alla vita della Chiesa nel Paese e all'azione della Santa Sede in favore della promozione della dignità della persona umana e della libertà religiosa". "Ci si è poi soffermati sulla conclusione e l'applicazione dell'Accordo sul Nucleare e si è rilevato l'importante ruolo che l'Iran è chiamato a svolgere, insieme ad altri Paesi della Regione, per promuovere adeguate soluzioni politiche alle problematiche che affliggono il Medio Oriente, contrastando la diffusione del terrorismo e il traffico di armi - si legge ancora -. Al riguardo, è stata ricordata l'importanza del dialogo interreligioso e la responsabilità delle comunità religiose nella promozione della riconciliazione, della tolleranza e della pace". Rohani: "Corano invita a difendere le chiese" - "Il Corano invita i musulmani a proteggere per prima le chiese e le sinagoghe: questo significa tolleranza". Lo ha detto Rohani durante il suo intervento al business forum Italia-Iran, nel corso del quale ha parlato anche di economia e terrorismo.

Su Twitter: "Renzi verrà in Iran" - Prima di arrivare in Vaticano, Rohani ha annunciato via Twitter che Matteo Renzi visiterà presto l'Iran: "Il primo ministro Italiano Matteo Renzi sarà in visita in Iran nei prossimi mesi per accelerare i legami economici. #Impegnocostruttivo".