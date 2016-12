Rogo in centro prima accoglienza

Un vasto incendio è divampato in un ex centro di prima accoglienza di viale Castrense, nei pressi di piazza San Giovanni a Roma. Al momento non si segnalano feriti. L'edificio, secondo quanto si è appreso, era utilizzato dalla coop "Un Sorriso", coinvolta nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, ed era stato posto sotto sequestro dalla polizia.