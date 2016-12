Rogo in appartamento: 5 intossicati

Terrore in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via della Meloria, nel quartiere Prati a Roma, devastato dalle fiamme. Cinque inquilini dello stabile sono rimasti intossicati dal fumo. Di questi due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale e messi in camera iperbarica. Tra i feriti anche due minorenni. Si tratta di un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 14 che non sono in gravi condizioni.