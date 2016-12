Rogo Fiumicino, sindaco: è doloso

L'incendio intorno all'aeroporto di Fiumicino che ieri ha provocato il blocco dei voli per alcune ore "è sicuramente doloso, perché essendo arrivato sul posto venti minuti dopo che era divampato ho visto subito che non era possibile che le cause fossero naturali". Lo ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, secondo cui, tuttavia, "chi l'ha appiccato non era intenzionato a colpire l'aeroporto".