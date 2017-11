Roghi Castel Fusano, la prefettura di Roma: pattuglie di militari 24 ore su 24

Saranno impiegati anche i militari , ventiquattro ore al giorno, per pattugliare la pineta di Castel Fusano , sul litorale romano, di recente colpita da numerosi incendi . E' quanto deciso in prefettura in una riunione a cui hanno partecipato il sindaco di Roma , Virginia Raggi, vertici militari e il comandante provinciale dei vigili del fuoco. Era stata proprio la Raggi a chiedere l'impiego di altre forze dell'ordine nella pineta.

Raggi: "Pineta patrimonio da tutelare" - "La pineta viene vigilata dalle forze dell'ordine e dall'esercito per impedire l'accesso a potenziali piromani. Viene così accolta la mia richiesta avanzata nelle scorse settimane per tutelare uno dei patrimoni naturali della città di Roma - ha dichiarato il sindaco capitolino -. La pineta di Castel Fusano è un patrimonio naturale dell'Italia e va tutelata. In queste settimane è stata interessata da numerosi incendi, presumibilmente di natura dolosa. Non possiamo piu' permettere che la mano dei criminali accenda altri roghi. Nei giorni scorsi ho emanato un'ordinanza urgente per limitare a persone e veicoli l'accesso nella pineta sia per agevolare le operazioni di spegnimento di nuovi incendi che per impedire eventuali nuovi atti dolosi".