Roghi a Castel Fusano e a sud di Roma, vigili del fuoco in azione

Nuovo incendio a Castel Fusano (Roma), la pineta già interessata da un devastante rogo nelle scorse settimane. In azione per spegnere le fiamme tre squadre dei vigili del fuoco, un canadair e due autobotti. Intanto un incendio di rifiuti e sterpaglie nella zona sud della capitale si è trasformato in un vasto rogo, che ha generato una grande colonna di fumo. Traffico rallentato in direzione Fiumicino. I cittadini lamentano un intenso odore acre.