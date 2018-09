Rocca di Papa, irreperibili 36 dei migranti trasferiti dalla nave Diciotti

Trentasei migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa si sono allontanati e risultano irreperibili, mentre altri 4 sono scomparsi dalle strutture che li ospitavano a Messina . A renderlo noto sono fonti del Viminale, che sottolineando come "per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato".

"Erano così disperati - sottolineano però i sottosegretari all'Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni - che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove. È l'ennesima prova che chi sbarca in Italia non sempre scappa dalla fame e dalla guerra, nonostante le bugie della sinistra e di chi usa gli immigrati per fare business".



"Di queste persone - spiega invece il direttore della Caritas Italiana, don Francesco Soddu - nessuno vuole rimanere in Italia, si sa. E davanti ad una situazione di affidamento o prima o dopo avrebbero potuto scegliere di allontanarsi volontariamente", proprio perché la struttura che li accoglie non ha il compito di trattenerli.



I migranti della Diciotti che si sono resi irreperibili (alcuni al centro di Rocca di Papa, ma anche quattro già arrivati a Frosinone e due eritrei attesi a Bologna), per don Soddu "potranno chiedere asilo in Italia o all'estero ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture, a partire dal centro di accoglienza straordinaria" Mondo Migliore .