Rifugiati, il Papa: "Non escluderli, sono i nostri fratelli"

"Toccare gli esclusi", toccare il povero che ci chiede l'elemosina e ha bisogno di noi, invita ancora Francesco nella udienza generale in piazza San Pietro davanti a oltre 15mila persone, commentando il brano della guarigione del lebbroso, per il quale Gesù viola la legge mosaica, che vietava al lebbroso di accedere alla città e al tempio e ai 'normali' di accostarsi ai lebbrosi. "Gesù - ha rilevato papa Francesco - è profondamente colpito da quest'uomo, il vangelo sottolinea che ne ebbe compassione, tese la mano e lo toccò e fu purificato".



"Gesù stende la mano e persino tocca il lebbroso; quante volte - ha aggiunto il pontefice - incontriamo un povero, quante volte possiamo esser generosi, avere compassione, però di solito non lo tocchiamo, offriamo la moneta ma evitiamo di toccare la mano, la buttiamo lì, e dimentichiamo che quello è il corpo di Cristo, Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e l'escluso perché Gesù è in essi, toccare il povero può purificarci dalla ipocrisia e renderci inquieti per la sua condizione".