Rieti, vasta operazione anti-droga

Vasta operazione antidroga dei carabinieri nel Lazio, in particolare nella provincia di Rieti, oltre che in Campania e in Sicilia, in esecuzione di una serie di ordinanze cautelari. Decine i soggetti fermati: sono ritenuti tutti parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti su diverse piazze laziali. La droga partiva settimanalmente in grandi quantità dalla Campania e raggiungeva la Capitale, per poi essere smerciata.