Rieti, precipita un ultraleggero: morti padre e figlia 15enne

Un aereo ultraleggero, con due persone a bordo, si è schiantato al suolo vicino a Rieti, nei pressi di Colle Aluffi. Le due vittime sono padre e figlia: lui è un noto imprenditore della zona, Gianni Donati di 47 anni, che era in volo con la figlia 15enne. La strada provinciale per raggiungere la località è al momento chiusa e per i soccorsi sono intervenuti, oltre agli uomini del 118, anche diversi equipaggi di polizia e carabinieri.

Gianni Donati, da tempo appassionato di volo e titolare di un importante caseificio, e sua figlia Sara, di 15, sono le due vittime dell'incidente che ha coinvolto l'ultraleggero precipitato in località Colle Aluffi, a pochi chilometri da Rieti.



Il piccolo biposto su cui stavano volando era decollato da pochi minuti dall'aviosuperficie Valle Santa, anch'essa di proprietà di Donati e distante poche centinaia di metri dal punto dove è caduto l'aereo. Secondo la prima ricostruzione fornita dai carabinieri, l'ultraleggero, prima di schiantarsi e incendiarsi tra i rovi che costeggiano via Chiesa Nuova, avrebbe volteggiato più volte a bassa quota su Colle Aluffi.



Lo schianto ha completamente distrutto l'aereo e per i due occupanti non c'è stato scampo. I corpi di padre e figlia, hanno riferito i soccorritori, sono stati avvolti dalle fiamme pochi istanti dopo l'impatto con il suolo.