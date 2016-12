Rieti, la procura ora indaga per omicidio per la morte di Mariangela Mancini

La procura di Rieti ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, con l'ipotesi di reato di omicidio per la morte della 33enne reatina Mariangela Mancini. La donna era scomparsa da Borgorose (Rieti) il 12 maggio ed era stata ritrovata morta, il giorno successivo, in un bosco non molto distante dall'abitazione di sua madre. Il fascicolo in un primo momento era stato aperto con l'ipotesi di suicidio. Rinviati i funerali.