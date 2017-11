Rieti, incendio nel camping del Monte Terminillo: udite esplosioni

Un vasto incendio si è sviluppato nell'area camping del Monte Terminillo (Rieti), in località a Pian de Rosce. I vigili del fuoco stanno operando già da alcune ore e la statale Salaria 4-bis è chiusa in direzione di Terminillo. Sono state udite anche delle esplosioni, probabilmente bombole del gas. I villeggianti sono stati evacuati per precauzione. Impiegati anche mezzi aerei per domare le fiamme.