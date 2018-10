Rieti, giovane ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale

Un 20enne è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto durante una battuta di caccia al cinghiale nei pressi del Comune di Cittaducale ( Rieti ). Il giovane è stato colpito al basso addome da un proiettile esploso da un compagno di battuta. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo a carico dell'uomo che ha esploso il colpo con l 'ipotesi di reato di omicidio colposo .

Il 20enne, arrivato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti in condizioni disperate, è stato subito sottoposto a un'operazione chirurgica, necessaria per fermare la forte emorragia era in corso.