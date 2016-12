Rieti, donna travolta e uccisa

Una donna di 51 anni, eritrea, residente a Roma, è stata investita e uccisa lungo la Salaria per Roma nel comune di Fara Sabina (Rieti). Secondo quanto riferisce il 118 la donna, dopo essere scesa da un autobus Cotral proveniente da Roma, ha attraversato la consolare in un tratto buio ed è stata investita da un'auto condotta da un militare fuori servizio. Immediato l'intervento del 118 ma per la 51enne non c'è stato nulla da fare