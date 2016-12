Rieti, cinque escursionisti salvati

Cinque escursionisti per qualche ora dispersi in montagna sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Rieti nel corso di due distinte operazioni di soccorso nella Riserva Naturale Monte Cervia-Navegna e sul massiccio del Terminillo. Uno solo ha avuto bisogno di un soccorso medico a causa di un lieve principio di ipotermia.