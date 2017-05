Rientra allarme uomo armato a Roma: scopa scambiata per fucile

Rientra l'allarme uomo armato segnalato al quartiere Prati di Roma. La persona che per qualche ora ha seminato il panico sembrava impugnasse un fucile, ma con sé aveva solo una scopa. Erano stati alcuni cittadini, a Roma, ad allertare questa mattina la polizia su un uomo di colore visto aggirarsi in strada nel quartiere Prati con un fucile in mano. Secondo le descrizioni era una persona di colore, con un cappellino blu e uno zaino verde.