Riciclaggio, sequestrato un milione di euro a Gianfranco Fini

La guardia di finanza, su richiesta della Dda di Roma, ha eseguito un sequestro preventivo per un valore di un milione di euro nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Il sequestro riguarda due polizze vita ed è relativo all'indagine che ha portato in carcere l'imprenditore Francesco Corallo e nella quale Fini è indagato per concorso in riciclaggio.

Le verifiche dei militari della guardia di finanza hanno avuto una accelerazione dopo che a dicembre il sostituto procuratore Barbara Sargenti (ora alla Direzione nazionale antimafia) ha ottenuto l'arresto di Corallo, accusato in concorso con l`ex deputato Pdl Amedeo Laboccetta per aver "riciclato" denaro anche attraverso conti correnti offshore riconducibili a Fini, alla moglie Elisabetta Tulliani e al fratello e al padre di lei, Giancarlo (per il quale pende un ordine di arresto) e Sergio.



L`inchiesta ha consentito di accertare come Fini abbia stretto - si spiega in un passo dell'ordinanza - un presunto "accordo" per aiutare Corallo a diventare il numero uno in Italia nella gestione di slot e video lottery. In cambio avrebbe ottenuto, tra il 2008 e il 2015, circa 4 milioni 200mila euro erogati attraverso le società del gruppo Corallo. Denaro che in parte proverrebbe dal Preu, il prelievo erariale unico legato alla tassazione sulle vincite delle slot machine.



Stando agli inquirenti, Fini avrebbe facilitato la scalata di Corallo, anche attraverso l'emanazione del decreto 78 del 2009, che avrebbe consentito all'imprenditore di diventare monopolista nel settore delle scommesse. Ci sono due versamenti dalla società di Corallo su conti correnti dei Tulliani a entrare direttamente in connessione con il decreto legge n. 78 del 2009 pubblicato il primo luglio di quell'anno. Il 7 luglio successivo "vengono versati a Giancarlo Tulliani 200mila euro", mentre il 24 novembre 2009 sul conto di Sergio Tulliani arrivano 2 milioni 400mila euro. Ed è proprio quest'ultimo versamento ad attirare l'attenzione, perché nella "causale del trasferimento a Sergio Tulliani" si fa "riferimento al decreto 78/2009".



Il giudice D'Alessandro ripercorre gli atti del procedimento, compreso l'interrogatorio di Fini che "ha negato tutte le contestazioni mosse". Secondo il giudice, infatti, "si tratta di una negatoria del tutto inverosimile". Il magistrati, inoltre, ritiene che Corallo "più che spendere somme di denaro senza diretta e immediata remunerazione, solo tese a catturare la benevolenza dell'onorevole Fini e dei parenti pensava piuttosto di coinvolgere Fini e i Tulliani nella sua impresa".