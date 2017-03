Riciclaggio: la Procura di Roma ordina l'arresto per Giancarlo Tulliani

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, è stata emessa dalla procura di Roma per riciclaggio. Quest'ultima attività sarebbe riconducibile a Francesco Corallo, il "re delle slot" detenuto da dicembre. Il provvedimento però non è stato eseguito: Tulliani, infatti, è residente a Dubai e per la magistratura italiana risulta irreperibile.