Renzi: i corrotti pagheranno tuttoAlfano: "Accertamenti sul Comune"

9 dicembre 2014 Renzi: i corrotti pagheranno tutto

Alfano: "Accertamenti sul Comune" Il via libera del ministro dell'Interno a seguito della maxi-inchiesta della Procura di Roma che ha svelato il sodalizio tra politica e criminalità, il cosiddetto "Mondo di mezzo" guidato dall'ex Nar Massimo Carminati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:40 - Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha delegato il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro a esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Roma travolto dalla bufera dell'inchiesta "Mafia Capitale". E' quanto si apprende dal Viminale. E il premier Matteo Renzi rincara: presto pene più severe contro i corrotti.

"I corrotti pagheranno tutto. Fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo centesimo", scrive il premier Matteo Renzi su Twitter. E accompagna il messaggio con l'hashtag #lavoltabuona. "Giovedì mattina alle 8 porteremo quattro piccole grandi modifiche al codice penale" in materia di corruzione, annuncia sempre Renzi in un video. "Si alza la pena minima della corruzione, da quattro a sei anni, per cui se hai rubato puoi patteggiare ma un po' di carcere lo fai", spiega.



Il governo "allungherà il periodo di prescrizione per i reati di corruzione", annuncia il premier. Inoltre sara' reso "molto più semplice procedere alla confisca dei beni chi ha rubato ed è condannato con sentenza passata in giudicato". E "si dovrà restituire il maltolto fino all'ultimo centesimo se è provata la corruzione".



Intanto il commissario del Pd Matteo Orfini ha incontrato il sindaco Ignazio Marino. "Ci vediamo e ci sentiamo continuamente - ha commentato Orfini prima di entrare a Palazzo Senatorio - E' buona abitudine chiacchierare. Il commissario del partito e il sindaco espressione del Pd si vedono e parlano direi tutti i giorni".



Sul rimpasto della giunta, il Pd ha dato carta bianca a Marino. Orfini infatti ha spiegato: "La giunta la fa il primo cittadino e lui fa quello che ritiene. Per noi va bene".





Poletti: non darla vinta alla corruzione - "Sono stato male ma anche grazie al sostegno di Renzi, che è stato meraviglioso, sono sempre più convinto che non bisogna dargliela vinta alla corruzione. Bisogna combatterla, colpirla in modo esemplare. Non sono intenzionato a darla vinta a chi su queste cose ci marcia", ha affermato il ministro Giuliano Poletti a Porta a Porta.