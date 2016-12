Regina Coeli, due suicidi in poche ore: killer del truccatore dei vip si impicca

L'uomo si trovava nella stessa sezione in cui era detenuto il presunto killer del gioielliere di Prati, la 7/a, in una cella singola ed in servizio c'era lo stesso agente della notte precedente. E' stato lui a dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi. Entrambi i detenuti che si sono tolti la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro erano accusati di omicidio.



"Un solo agente di guardia" - "Questa sera, come ieri sera, c'era di fatto un solo agente di guardia nella settima sezione e in tutta Regina Coeli mi risulta ce ne siano la sera 10-15. Il carcere soffre come altre strutture di un forte problema di sotto organico". E' quanto dichiara Leo Beneduci, il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp.



"In questo periodo - aggiunge Beneduci - si sommano una serie di concause: il sotto organico, le ferie, la presenza insufficiente di psicologi per l'assistenza dei detenuti. Regina Coeli è un carcere ormai vecchio, inadeguato. In questo quadro, un altro fattore da non sottovalutare è quello del caldo, che va ad aggiungersi a una situazione già di per sé complessa e può esacerbare situazioni di forte pressione dei detenuti".