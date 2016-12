Regeni,Procura:non trovato alcun pc

Il capo della Procura di Giza, che si occupa dell'indagine sull'uccisione di Giulio Regeni, ha riferito che accanto al corpo del ricercatore italiano non è stato rivenuto alcun telefonino, computer portatile o tablet. "Non sono stati trovati nemmeno in casa", ha aggiunto il procuratore. Intanto il ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha ribadito che l'assassinio di Regeni è stato "un crimine" ma "l'Egitto respinge ogni accusa di coinvolgimento".