Regeni, nuova rogatoria della Procura di Roma verso l'Egitto

La Procura di Roma inoltrerà la prossima settimana una nuova rogatoria internazionale nella quale saranno riformulate alle autorità egiziane le richieste di acquisizione dei tabulati telefonici di una decina di persone e dei video delle zone frequentate da Giulio Regeni. E' quanto si apprende da ambienti della Procura di Roma che non lascerà nulla di intentato per far luce sull'omicidio del giovane ricercatore.