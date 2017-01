Regeni, manifestazioni in tutta Italia nel primo anniversario della scomparsa

Nel primo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni , sono diverse le manifestazioni che si terranno in tutta Italia. "Sosteniamo la necessità che si continui a ricercare la verità 'vera', per quanto scomoda possa essere", si augura il portavoce di Amnesty Italia. Una manifestazione nazionale si svolgerà a Roma mentre decine di fiaccole si accenderanno in diverse città alle 19.41, l'ora in cui di Regeni si persero le tracce.

"Ora è necessario non abbandonare Giulio, i suoi familiari e la ricerca della verità. Ci troviamo oggi di fronte al rischio che, dopo mesi di depistaggi e insabbiamenti, ci si possa accontentare di una verità di comodo che chiuda la vicenda e favorisca il ripristino di normali relazioni tra Italia ed Egitto. Una verità di cui accontentarsi per stanchezza o per la constatazione che è impossibile ottenere di più", spiega ancora il portavoce.



Le fiaccolate - Una commemorazione si terra' alle 14.50 anche nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles, su iniziativa del gruppo S&D.



La sera, nelle piazze di Fiumicello (la città dove Giulio era cresciuto), Roma (a San Lorenzo in Lucina) e altre città italiane tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Cento (Fe), Lecce, Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Perugia, Pisa, Rovereto, Rovigo, Trento e Trieste verranno accese delle fiaccole alle 19.41, l'ora in cui il ricercatore friulano uscì dalla sua abitazione prima della scomparsa.



Gentiloni: vicino alla famiglia, impegno per verità - "Un anno dall'orribile uccisione di Giulio Regeni. Vicinanza alla famiglia. Impegno con la magistratura per ottenere #veritapergiulioregeni". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.