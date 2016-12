Regeni,inquirenti italiani invitati al Cairo per partecipare a indagini

L'invito è stato fatto dall'ambasciatore egiziano a Roma, Amr Helmy nel corso di un incontro tenutosi nell'ufficio dello stesso Pignatone, a nome del procuratore generale della Repubblica Araba d'Egitto, Nabil Ahmed Sadek.



Strasburgo: Egitto dica verità a Italia - Poco prima la plenaria del Parlamento europeo aveva approvato praticamente all'unanimità (588 sì, 10 no, 59 astenuti) una risoluzione 'bipartisan' presentata da tutti i gruppi (tranne lo Efn di Le Pen e Salvini) che "condanna con forza la tortura e l'assassinio del cittadino europeo Giulio Regeni" in Egitto. Il Parlamento "chiede" al Cairo di "fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessarie" per l'inchiesta e sottolinea con "grave preoccupazione" che il caso Regeni "non è un incidente isolato".