Regeni, genitori: "Segnali dall'Egitto ma non una reale collaborazione"

"Ultimamente vediamo una lucina in fondo al tunnel, ma c'è ancora molto lavoro da fare perché l'autorità egiziana non sempre è stata collaborativa". Lo hanno detto i genitori di Giulio Regeni , a un anno dal rapimento del ricercatore torturato e ucciso . "Da qua a dire che c'è una reale cooperazione e un'apertura strabiliante assolutamente no", hanno ribadito. "La Procura di Roma sta lavorando tantissimo e per questo la ringraziamo", hanno aggiunto.

"Terribile morire piano, piano mentre si è in vita" - "Giulio ha capito: qua è la fine per me: morire pian pian in vita. E questo è terribile", ha raccontato poi Paola Deffendi, la mamma di Regeni, proseguendo sulla "paura che Giulio ha vissuto" durante le drammatiche torture. "Non è la paura di una persona codarda perché Giulio era in Egitto per andare incontro alle persone".



"Italia mandi segnali con ambasciatore e con F35" - Per i genitori del ragazzo "l'ambasciatore italiano non deve tornare in Egitto: si darebbe un segnale di distensione che non è il caso di dare". Paola e Claudio Regeni hanno sottolineato la distinzione fra piano diplomatico ed economico e hanno sottolineato l'importanza di ritirare l'ambasciatore italiano e non mandare in Egitto i pezzi di ricambio degli F35.



"Europa silente sul caso" - "Diciamo che abbiamo dovuto dare noi una stimolata all'Europa e all'europarlamento, c'erano troppi interessi. Finora l'Europa è stata silente, ma oggi ci è arrivata una lettera da parte di alcuni membri del Parlamento", hanno commentato i genitori di Regeni.