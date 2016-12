Regeni, genitori: depistaggi servono a far calare interesse sul caso

"Ci sono stati e ci sono molti depistaggi". Lo affermano i genitori di Giulio Regeni, Paola e Carlo, sul caso del ricercatore torturato e ucciso in Egitto. "Le autorità de Il Cairo hanno fatto in modo di dirci molte non verità - spiegano - per perdere tempo e far calare così l'attenzione sulla vicenda". "La nostra più grande paura è che questo tentativo di diluire il tempo faccia diminuire l'interesse del governo italiano", sottolineano.