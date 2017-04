Ratzinger: "Dio mi ha aiutato in prove e tempi difficili"

"Il mio cuore è pieno di gratitudine per i 90 anni che il buon Dio mi ha donato". Sono le parole, diffuse dalla Radio Vaticana e dalla Santa Sede, pronunciate lunedì dal Papa emerito Benedetto XVI durante la festa per il suo compleanno. "Ci sono state prove e tempi difficili, ma sempre Lui - ha sottolineato Ratzinger - mi ha guidato e me ne ha tirato fuori, in modo che io potessi continuare il mio cammino".