Rapina in magazzino a Roma, blitz carabinieri: 3 criminali fermati

Rapina con sparatoria a San Cesareo, alle porte di Roma. In serata un commando di 4 persone è entrato in un magazzino che si occupa di manutenzione e incassi di slot machine e si è fatto consegnare il denaro. Alcuni dipendenti che erano riusciti a nascondersi hanno dato l'allarme al 112. I malviventi alla vista dei carabinieri, arrivati dopo l'allerta, hanno sparato contro i militari, che hanno risposto al fuoco: tre fermati, quarto uomo in fuga.