Rallentamenti sulla linea Fs Roma-Napoli per guasto elettrico

La Circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata sulla linea Roma-Napoli via Formia, per un guasto avvenuto nella notte al sistema di alimentazione elettrica dei treni fra Priverno Fossanova e Sezze Romano. E' già in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto. I treni, informa un comunicato di RFI, potranno subire ritardi fino a un'ora, deviazioni e cancellazioni.