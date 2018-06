Raid Casamonica in bar a Roma, Minniti: atti non rimarranno impuniti

"Atti di questo tipo non possono rimanere impuniti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in merito all'aggressione in un locale di Roma ai danni di una donna e di un barista. "Ho telefonato al capo della polizia Franco Gabrielli al quale ho chiesto una risposta ferma e tempestiva", ha sottolineato. La violenta aggressione sarebbe stata compiuta perché due esponenti del clan Casamonica non sarebbero stati serviti per primi dal barista.