Raid Casamonica a Roma, barista: "Ora ho paura, temo vendette"

"Ora ho paura, per me e per i miei bambini. Temo che si possano vendicare". A parlare è il barista aggredito durante il raid avvenuto la domenica di Pasqua nel bar alla periferia di Roma da parte di due esponenti del clan Casamonica. "Loro quel giorno non volevano aspettare la fila e hanno detto 'Qui noi siamo i padroni, è tutto nostro'. Pensavo che la signora stesse con loro ma poi ho capito che stavano litigando e che lei mi difendeva", aggiunge.