Rai, nuova condanna per Minzolini: 4 mesi per la rimozione della Ferrario

L'ex direttore del Tg1 e attuale senatore di Forza Italia Augusto Minzolini è stato condannato a Roma a 4 mesi di reclusione per abuso d'ufficio. La vicenda riguarda la rimozione nel 2010 dalla conduzione del telegiornale delle ore 20 della giornalista Tiziana Ferrario . Lo ha deciso la quarta sezione del tribunale della Capitale. Un mese fa lo stesso Minzolini era stato condannato in via definitiva a 18 mesi per uso improprio della carta aziendale.

Minzolini era accusato dal pm Sergio Colaiocco di aver demansionato per circa un anno la Ferrario a seguito dei suoi rilievi sull'imparzialità dello stesso direttore sulle notizie diffuse dopo la conclusione del processo Mills.



Secondo l'accusa, la rimozione della giornalista è la "conseguenza di una vendetta", circostanza che, per il pm, configura per l'imputato il reato di abuso d'ufficio alla luce del ruolo di direttore di una testata del servizio pubblico ricoperto all'epoca dei fatti.



Recentemente la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per peculato di Minzolini a due anni e mezzo per aver utilizzato in maniera impropria la carta di credito che gli era stata fornita dalla Rai per le spese di rappresentanza