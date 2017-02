Raggi: "Non ho ricevuto un solo euro, valuto querele. Basta gossip"

"Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando di querelare chiunque inventi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione, a me totalmente ignota". Lo afferma Virginia Raggi su Facebook, chiarendo la sua posizione sul caso polizza montato dopo l'interrogatorio fiume di giovedì. "Del fatto che Roma abbia approvato il bilancio in tempi record il 31 gennaio non ho visto che qualche trafiletto. Basta gossip", ha affermato il primo cittadino.