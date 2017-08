Raggi: incendi boschivi quasi quadruplicati, al lavoro per emergenza

"Dal 1 giugno ad oggi il numero degli incendi boschivi si è quasi quadruplicato rispetto all'anno scorso. E questo anche a causa della siccità eccezionale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Ho partecipato ad una riunione di coordinamento in Prefettura per discutere delle misure da adottare per contrastare quest'emergenza", aggiunge.