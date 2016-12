Ragazza morta al Forlanini, non fu suicidio: pusher indagato per omicidio

Sara Bosco, la 16enne trovata morta l'8 giugno in un padiglione dismesso dell'ospedale Forlanini di Roma, non si è suicidata. Il pm di Roma Antonino Di Maio ha modificato in omicidio volontario e spaccio di sostanze stupefacenti il reato per cui indaga. Nell'inchiesta c'è anche un primo indagato: si tratterebbe del pusher che ha ceduto alla ragazza la droga per la dose fatale.