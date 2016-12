Radar guasto Ciampino, disagi a Fiumicino e Centro-sud

Traffico aereo bloccato su Fiumicino per il guasto di un radar Enav a Ciampino. Lo ha appreso dall'Enac l'assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Massimo Deiana. "Tutto ciò causerò importanti disservizi e disagi anche sui collegamenti aerei da e per l'isola - fa sapere Deiana -. Siamo costantemente in contatto con l'Ente nazionale aviazione civile per tutti gli aggiornamenti sulla situazione".

"Al Centro di controllo Enav di Roma Ciampino, per cause tecniche, intorno alle 13.30, c'è stato per dieci minuti un rallentamento nella presentazione dei dati radar. I sistemi di riserva previsti sono immediatamente entrati in funzione. Alcuni voli in arrivo a Fiumicino e Ciampino sono stati fatti atterrare su altri scali", comunica Enav.



"Il traffico in partenza, in entrambi gli scali,è stato rallentato. Il sistema e' ora pienamente tornato operativo e il traffico aereo sta progressivamente rientrando nella normalità", precisa ancora l'Enav.