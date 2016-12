Raccolta abiti Roma, dall'Antitrust maxi multa all'Ama

L'Antitrust ha comminato una multa da 100mila euro all'Ama, la municipalizzata di nettezza urbana di Roma, per "pratiche commerciali scorrette" relativamente alle informazioni sui cassonetti per la raccolta di indumenti. Dalle scritte, secondo l'Authority, "si poteva ritenere che la raccolta" fosse per "fini umanitari mentre si è accertato l'uso a fini commerciali". Multe per 110mila euro anche a due consorzi.