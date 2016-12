Quote latte, a Roma allevatori in corteocon la pronipote della mucca "Onestina"

31 marzo 2015 Quote latte, a Roma allevatori in corteo

con la pronipote della mucca "Onestina" Solo una stalla su 5 è sopravvissuta al regime delle quote latte che finisce oggi, dopo oltre 30 anni, lasciando in vita in Italia appena 36mila allevamenti

11:43 - Solo una stalla su 5 è sopravvissuta al regime delle quote latte che finisce oggi, dopo oltre 30 anni, lasciando in vita in Italia appena 36mila allevamenti. E' quanto emerge dal "Dossier sull'attuazione delle quote latte in Italia" presentato in occasione della mobilitazione degli allevatori della Coldiretti a Roma in Piazza del Foro di Traiano, con la pronipote della mucca "Onestina", simbolo della battaglia per il Made in Italy degli allevatori onesti.

"All'inizio del regime delle quote latte nel 1984 in Italia - sottolinea la Coldiretti - erano presenti 180mila stalle, con il latte che veniva pagato in media agli allevatori 0,245 euro al litro mentre i consumatori lo pagavano 0,40 euro al litro (780 lire). Oggi, il prezzo del latte fresco moltiplica più di quattro volte dalla stalla allo scaffale, con un ricarico del 317% con il latte che viene pagato agli allevatori in media 0,36 centesimi al litro mentre al consumo il costo medio per il latte di alta qualità è di 1,5 euro al litro".



"Il prezzo pagato agli allevatori è aumentato di poco più di 10 centesimi mentre il costo per i consumatori è cresciuto di 1,1 euro al litro. Oggi quindi gli allevatori devono vendere tre litri di latte per bersi un caffè al bar, quattro litri per un pacchetto di caramelle, quattro litri per una bottiglietta di acqua al bar mentre quasi 15 litri per un pacchetto di sigarette. E il prezzo riconosciuto agli allevatori - aggiunge la Coldiretti - non copre neanche i costi per l'alimentazione degli animali".



"In Italia esiste uno squilibrio contrattuale tra le parti lungo la filiera che determina un abuso, da parte dei trasformatori, della loro posizione economica sul mercato, dalla quale gli allevatori dipendono", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel denunciare che "questa situazione rischia di aggravarsi con la fine del regime delle quote latte. "Per questo la Coldiretti e il Codacons - conclude Moncalvo - hanno chiesto con un esposto di fare luce sugli abusi di dipendenza economica a danno dei produttori di latte fresco all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato".