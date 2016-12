Questura Roma,tunisino si dà fuoco

Un 30enne di nazionalità tunisina si è dato fuoco all'interno del centro di immigrazione della questura di Roma dopo che la sua domanda di regolarizzazione è stata rigettata. Ricevuta la comunicazione l'uomo si è cosparso di liquido infiammabile e ha azionato l'accendino. Trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, non sarebbe in pericolo di vita. I due agenti che sono intervenuti per soccorrerlo sono rimasti lievemente feriti.