14 novembre 2014 Protesta anti-immigrati, Marino contestato Sindaco a Tor Sapienza: "No al degrado" I residenti contro il primo cittadino: "Buffone hai rovinato Roma". E aggiungono: "Non siamo razzisti, siamo esasperati". Marino è entrato nel bar dove i gestori non avevano servito due stranieri tra i fischi generali: "Sono qui per ascoltare"

00:23 - "L'accoglienza è una cosa, la violenza e il disagio un'altra. Ci concentreremo sui problemi di questo quartiere senza venire meno all'accoglienza". Così il sindaco di Roma, Ignazio Marino, giunto a Tor Sapienza, il quartiere della Capitale teatro nei giorni scorsi di proteste anti-immigrati. Assediato dai residenti, il sindaco è entrato nel bar i cui gestori, giovedì, si sono rifiutati di servire il caffé a due stranieri.

"I media vi hanno dipinto come criminali e razzisti ma siete persone come noi che cercano la felicità per se stessi e per i propri figli", ha aggiunto il sindaco di Roma. In programma un confronto tra Marino e le rappresentanze dei comitati di quartiere mentre, fuori dal locale, l'atmosfera si è surriscaldata. I residenti hanno ribadito: "Non siamo razzisti, solo esasperati". Un gruppo di persone si è avvicinato al primo cittadino, che al suo arrivo era stato accolto da un'ondata di fischi, gridandogli: "Buffone, hai rovinato Roma". Infine quando Marino è uscito dal centro di accoglienza e si è diretto alla macchina, si è levato il coro di disapprovazione della folla: "Vattene via, buffone".



La Polverini: "La crisi innesca esplosione" - "La crisi economica e sociale che attraversiamo e la contemporanea riduzione delle protezioni sociali causata dai continui tagli al welfare locale e nazionale rappresentano una miscela esplosiva che può essere innescata anche da un detonatore come quello di Tor Sapienza che le istituzioni politiche stanno irresponsabilmente sottovalutando". Così la deputata Renata Polverini (FI) intervenendo in merito al caso. "Non ci sono parole, infatti, per descrivere l'olimpico distacco del sindaco Marino e della stessa amministrazione regionale rispetto ai gravi fatti accaduti in quel quartiere che solo la saggezza del prefetto Pecoraro ha evitato sfociassero in qualcosa di più grave e forse drammatico. Le manifestazioni di oggi hanno visto in tutta Italia una partecipazione straordinaria e questo dovrebbe far riflettere il presidente del Consiglio Renzi sulle priorità da dare all'azione di Governo", conclude.