Proselitismo sul web, marocchino condannato a 6 anni a Roma

E' stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere il marocchino Abderrahim El Khalfi, pizzaiolo 38enne arrestato a Roma a luglio 2015 con l'accusa di proselitismo su web. Secondo il pm, l'uomo si proponeva anche la pianificazione ed esecuzioni di atti terroristici in Italia e in Nord Africa: per questo la condanna richiesta era stata di 12 anni di reclusione.