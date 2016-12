Profumi, viaggi e resort: la dolce vita dell'ex abate di Montecassino

Sempre più dettagliata la vita poco religiosa di Pietro Vittorelli, l'ex abate di Montecassino al quale sono stati sequestrati 500mila euro qualche giorno fa. Dall'inchiesta emergono i dettagli delle spese: in un solo mese ha utilizzato 34mila euro, 600 dei quali per una cena. Nell'agosto 2013 monsignor Vittorelli si è concesso una vacanza a Rio de Janeiro per 23mila e 90 euro, per poi fare tappa, nella girandola del lusso a Londra con "soli" 7mila euro.

Cifre da capogiro e una lista infinta di soldi utilizzati per fini non proprio religiosi: nell'eleco compaiono anche viaggi in resort lussuosi, ristoranti stellati e vestiti d'alta moda. Il tutto reso possibile, secondo la procura di Roma, grazie ai contribuiti dei fedeli versati attraverso l'8 per mille.



Non si faceva mancare proprio nulla: agli atti 1100 euro spesi in una profumeria.